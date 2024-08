Habeck beginnt Tour durch Norddeutschland

LINGEN/HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck startet in eine dreitägige Reise durch Norddeutschland. Bei Terminen in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin will sich der Grünen-Politiker nach Angaben seines Ministeriums den Einsatz erneuerbarer Energien im Gebäudebereich vor Ort ansehen. "Die Reise soll verdeutlichen, dass die zentralen Voraussetzungen für den breiten Einsatz von Erneuerbaren Energiesystemen gegeben sind", erklärte das Wirtschaftsministerium.

Davor will Habeck am Montag im niedersächsischen Lingen an der Eröffnung zweier Energie-Anlagen teilnehmen. Eine neue Umspannanlage des Netzbetreibers Amprion soll Schwankungen im Stromnetz ausgleichen. Bei RWE soll eine Testanlage künftig klimafreundlichen Wasserstoff herstellen. In Holzminden will Habeck einen Wärmepumpenhersteller besuchen./hrz/DP/he