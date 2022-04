Habeck: Bei Gaslieferstopp wird "Energie als Waffe" eingesetzt

BERLIN (dpa-AFX) - Beim Gaslieferstopp durch Russland in Polen und Bulgarien ist nach Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck "Energie als Waffe" eingesetzt worden. Man dürfe nicht wehrlos sein, wenn dies geschehe. Entsprechend seien eine Diversifizierung und eine Erneuerung der Energie-Infrastruktur auf der Basis von erneuerbaren Energien sowie große Einsparungen nötig, sagte Habeck am Mittwoch. "Ein Abriss der Gaslieferungen zum jetzigen Zeitpunkt würde die deutsche Wirtschaft in eine Rezession treiben." Prognosen sagten für diesen Fall ein Schrumpfen um 0,5 bis 6,5 Prozent voraus.

