Habeck bei Konferenz zur Energiewende in der Lausitz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Energiewende in der Lausitz beschäftigt am Dienstag (ab 08.55 Uhr) eine Konferenz mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Cottbus. Es geht um den Umstieg von Kohle auf erneuerbare Energien, aber auch um die kommunale Wärmewende und die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Angekündigt sind auch Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), ebenso wie der Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff (CDU), der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD). Veranstalter ist der Energieverband BDEW.

Schon für den frühen Morgen sind Proteste am Veranstaltungsort Stadthalle angekündigt, wie die Polizei mitteilte. Die Organisatoren erwarten eine "niedrige dreistellige Zahl" von Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie einen Traktor und einen Lastwagen. Zuletzt hatte es mehrfach scharfe Proteste gegen Grünen-Politiker gegeben. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen. Sie will ab 07.00 Uhr die Straße direkt an der Stadthalle sperren, von 07.30 bis etwa 12.00 Uhr sollen dort auch keine Busse und Bahnen fahren./vsr/DP/jha