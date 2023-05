Habeck betont Industriestrompreis als Mittel für Wettbewerbsfähigkeit

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) trifft am Montag Spitzenvertreter des Bündnisses Zukunft der Industrie, um sich über einen Industriestrompreis in Deutschland auszutauschen. Im Zentrum stehen die Notwendigkeit, Herausforderungen und Ausgestaltungsoptionen eines Industriestrompreises, so das Ministerium. Habeck betonte, dass solch ein Industriestrompreis wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie ist.

Nach Ansicht des Ministeriums ist ein Industriestrompreis zentral, um angesichts der enormen Doppelherausforderung aus Energiekrise und Klimaschutz die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Industriestandortes und damit Wohlstand und Arbeitsplätze zu sichern.

"Deutschlands Wohlstand basiert auch auf seiner starken industriellen Basis, und wir brauchen diese starke Basis auch in Zukunft. Daher müssen wir jetzt die richtigen Weichen stellen. Gerade die energieintensive Industrie steht vor großen Herausforderungen", sagte Habeck.

Auf Energiepreisbremsen soll Industriestrompreis folgen

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die dadurch ausgelöste Energiekrise habe diese Unternehmen im letzten Jahr besonders hart getroffen. Mit den Energiepreisbremsen sei es gelungen, die Lage zu stabilisieren.

"Aber das Erreichte dürfen wir jetzt nicht gefährden", mahnte Habeck. Zudem sei die deutsche Industrie dabei, ihre Prozesse auf eine klimaneutrale Produktion umzustellen. Hier müsse man die Industrie unterstützen.

Denn es gehe darum, dass energieintensive Unternehmen weiterhin in Deutschland "wettbewerbsfähig produzieren" können, so Habeck. "Um dies zu ermöglichen, brauchen wir mittel- und langfristig Konzepte, die den Strom bezahlbar machen."

Anfang Mai hatte Habeck ein Papier zum Industriestrompreis vorgelegt. Danach sollen in den 2020er Jahren zuvor definierte Unternehmen einen Brückenstrompreis erhalten. Ab den 2030er Jahren soll ein langfristiger Transformationsstrompreis sicherstellen, dass die Industrie direkt von günstigem erneuerbarem Strom profitiert. Der Koalitionspartner FDP sieht das Konzept jedoch kritisch.

"Es gilt auch, zügig in der Bundesregierung voranzukommen. Wir können die Industrie und ihre Beschäftigten mit dieser Herausforderung nicht allein lassen", betonte Habeck, ohne direkt die FDP zu nennen.

Habeck trifft sich zu den Vorschlägen mit Spitzenvertretern des Bündnisses Zukunft der Industrie, in dem Gewerkschaften, Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden organisiert sind. Er wird gegen 13:45 Uhr gemeinsam mit Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), und Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall, vor die Presse treten.

Zum Bündnis Zukunft der Industrie gehören 17 Partner aus Gewerkschaften, Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sowie das Wirtschaftsministerium.

