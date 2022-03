Habeck: Deutschland kann noch nicht auf russische Energie verzichten

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland kann laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) derzeit kein Embargo gegen russische Energieimporte verhängen, will sich in Zukunft aber aus der Umklammerung Russlands lösen. Es gehe darum, nicht unbedacht zu handeln, sondern Schritt für Schritt Freiraum zu erkämpfen.

Deutschland betreibe aktuell eine Zeitenwende in seiner Energiepolitik. Deutschland wolle sich "nie wieder in die Hand von einem Lieferanten alleine begeben" und stelle die Energieversorgung in Deutschland breiter und sicherer auf, so Habeck.

"Ja, wir sind noch nicht in der Lage, ein sofortiges Embargo auf Kohle, auf Öl, auf Gas aus Russland zu verhängen. Das ist zuzugeben. Und das ist bitter genug, es zuzugeben", sagte Habeck im Bundestag. "Aber dass wir das noch nicht können, heißt nicht, dass wir nichts tun. Schritt für Schritt sind wir jetzt schon dabei, die Abhängigkeit von Öl und von Kohle und von Gas in der Strategie zu reduzieren."

Dies sei eine "kluge, umsichtige, aber energische Politik", so Habeck. Vielleicht wäre der Ukraine-Krieg nach drei oder vier Tagen zu Ende, wenn es zu einem Embargo auf russisches Öl, Gas oder Kohle käme. Indizien in anderen Ländern, wo Russland aktiv war "sprechen eher dagegen", so Habeck mit Verweis auf Russlands Eingriffe in Syrien, Georgien und die Krim.

Die Bundesregierung und die deutschen Unternehmen seien aktuell dabei, ein "schrittweises Embargo" gegen Russland umzusetzen.

Man wolle Flüssiggas-Terminals bauen und betreibe den Hochlauf von Wasserstoff. Auch müsse man mehr über Energieeffizienz und -einsparung reden. Man müsse auch eine "Übersubventionierung" zurückfahren und marktwirtschaftliche Kräfte wirken zu lassen. Daher müsse man bei der aktuell hohen Inflation und schwächelnder Konjunktur durch die Krise "die Kräfte des Marktes zu entfalten" und dem Markt eine Richtung zu geben, wie Habeck betonte. Es gehe darum, Rohstoffverbrauch, Klimaschutz und Unabhängigkeit zu kombinieren mit Wachstum und Wohlstand in Deutschland.

Gegen hohe Preise ´"anzusubventionieren" ergibt keinen Sinn

Habeck erklärte zudem, dass die Koalition von SPD, Grünen und FDP bei ihren Verhandlungen über ein Entlastungspaket in der vergangenen Nacht gute Lösungen vereinbart hätten. Denn es gehe dabei auch um mehr Energieeffizienz. Er nannte keine Details zu dem Paket, deutete aber an, dass es nicht oder nicht alleine einen Tankrabatt gegen werde, wie dies Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorgeschlagen hatte.

"Es macht keinen Sinn, auch bei den hohen Preisen dagegen anzusubventionieren, wenn wir den Verbrauch nicht reduzieren", so Habeck. "Die Effizienz nach vorne zu bringen, den Abschied von den fossilen Energien, auch in dem Verbrauch mit Leibeskräften voranzubringen, das ist das Gebot der Stunde."

Die Parteivorsitzenden von SPD, Grüne und FDP wollen das Entlastungspaket wegen der hohen Energiepreise am Vormittag vorstellen.

