Habeck: Einige EU-Staaten sollten mehr als 15 Prozent Gas einsparen

BRUSSELS/BERLIN (Dow Jones)-Nach den Vorstellungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sollten einige EU-Länder beim Gasverbrauch mehr als die vereinbarten 15 Prozent einsparen. Habeck sagte am Rande des Treffens der EU-Energieminister in Brüssel, dass mit der Vereinbarung auf ein Einsparziel von 15 Prozent ein klares Signal an Russland ausgehe. "Europa lässt sich nicht spalten."

Es seien Ausnahmen für Inselstaaten gemacht worden, die nicht ans europäische Gasnetz angeschlossen seien. Daher werde die von der Europäischen Kommission ursprünglich angepeilte Reduktion um 45 Milliarden Kubikmeter Gas so wohl nicht erreicht, aber deren eingesparten Gasmengen hätten auch nicht den anderen Ländern zur Verfügung gestanden.

Aber bei dem Einsparziel von 15 Prozent müsse es in anderen Ländern nicht bleiben. In einigen EU-Staaten, "und ich würde dies für Deutschland auch sagen, sollten wir versuchen besser zu werden", so Habeck. Dies hinge natürlich von den Temperaturen im Winter und den Einsparungen der einzelnen Menschen ab. Aber es sei schon eine ganz Menge bislang passiert, so Habeck.

July 26, 2022 08:43 ET (12:43 GMT)