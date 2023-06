Habeck: Energieforschung wichtig für Erreichen der Klimaneutralität

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Bedeutung der Energieforschung für Deutschlands Transformation hin zur Klimaneutralität hervorgehoben. Die einfachen Schritte hin zu mehr Energieeffizienz seien bereits in Angriff genommen worden. Nun komme der Energieforschung eine große Bedeutung zu, um die letzten Meter und Kilometer hin zur geplanten Klimaneutralität im Jahr 2045 zu erreichen.

Die Energieforschung habe daher Einfluss auf die Wertschöpfungsketten der Gegenwart und sei die "Bedingung für die Wertschöpfung der Zukunft", sagte Habeck auf einer Konferenz zu Energieforschung in Berlin. Denn es gehe um die Dekarbonisierung der großen Antriebssysteme wie etwa der Flugzeuge, Schiffe oder Fähren. Außerdem sei viel Forschung und Arbeit nötig für die Kombination von Strom- und Wasserstoffproduktion.

Die Bundesregierung stelle daher die 8. Novelle des Energieforschungsprogramms auf. Diese sei stärker zielorientiert ausgerichtet, da diejenigen Technologien unterstützt werden, die die Mission hin zur Treibhausneutralität erfüllen. Die Ziele seien Klimaneutralität bis 2045, 50 Prozent erneuerbare Wärme bis 2030, 80 Prozent erneuerbarer Strom bis 2030 und 10 Gigawatt Wasserstoffelektrolyse.

"Das sind die Missionen, die jetzt sehr, sehr konkret in der gesetzlichen, aber dann eben möglichst schnell auch in der physikalischen Umsetzung gelingen müssen", sagte Habeck. Forschung an Atomkraftwerken sei nicht mehr nötig, da die Gesellschaft sich für den Ausstieg aus der Atomkraft entschieden habe. Pläne des Forschungsministeriums, das Thema Kernfusion nach vorne zu bringen hält Habeck nach eigener Aussage allerdings für "ausdrücklich" richtig. "Es ist eine ganz andere Technologie als die Kernspaltung", betonte Habeck.

Mit Blick auf die aktuell angespannten Haushaltsverhandlungen sagte Habeck, er hoffe, dass die Haushaltsdebatten nicht dazu beitrügen, dass die Energieforschung unter die Räder gerate.

