Habeck erörtert mit Wirtschaft Auswirkung der Sanktionen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) berät bei einem kurzfristig anberaumten Termin mit Vertretern der Wirtschaft über die Auswirkung der Sanktionen gegen Russland auf die deutsche Wirtschaft. Im Anschluss will Habeck dazu gegen 13.45 Uhr ein Statement abgeben, wie das Wirtschaftsministerium in einer Presseeinladung dazu bekanntgab. "Das Statement findet im Anschluss an ein digitales Treffen mit der Wirtschaft statt, welches heute kurzfristig auf Einladung von Minister Habeck stattfindet", hieß es darin. "Thema sind die Russlandsanktionen und die Auswirkungen auf die Wirtschaft."

Am Vormittag hatte bereits der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) vor schweren Folgen für die Wirtschaft im Fall eines vollständigen Stopps russischer Gaslieferungen gewarnt und in einer solchen Situation eine Diskussion über den Umgang mit Industriebetrieben gefordert. "Eine solche Situation hätte ökonomisch sehr hohe Konsequenzen, und zwar sehr, sehr negative", hatte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier gesagt.

Der Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft hatte von "massiven" Auswirkungen gesprochen, allerdings werde "es nicht viele Unternehmen geben, die wirklich existenziell betroffen sind". Betroffen seien vor allem einige spezialisierte Mittelständler. "Denen sollte dann auch gezielt geholfen werden", hatte Geschäftsführer Michael Harms im ARD-Morgenmagazin gefordert. Treier wie Harms hatten betont, dass die Unternehmen vollends hinter den Sanktionen stünden. Das Kiel Institut für Weltwirtschaft beziffert den langfristigen Schaden für Deutschland in einer am Morgen veröffentlichten Modellrechnung auf 0,4 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts.

