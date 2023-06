Habeck erwartet für 2024 Wirtschaftswachstum von 1,6 bis 1,9 Prozent

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet, dass die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr wieder zu normalen Wachstumsraten im Bruttoinlandsprodukt zurückkehren wird. Denkbar seien "Normalraten" von 1,6 oder 1,9 Prozent, wie Habeck in einer Rede auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum 2023 in Bad Saarow sagte. Im April hatte die Bundesregierung für dieses Jahr ein reales Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,4 Prozent und für 2024 ein Wachstum von 1,6 Prozent prognostiziert.

Deutschland habe "die schlimmste Wirtschaftskrise" abgewandt, sagte Habeck. "Wir hatten jetzt über den Winter eine technische Rezession, das heißt kein Wachstum oder Rückgang von Wachstum über die beiden Winterquartale. Das verzögert den Aufschwung", sagte Habeck.

Insgesamt machten die globalen Zinserhöhungen und andere weltwirtschaftlichen Risiken die Situation für Deutschland als Exportnation nicht einfach. Und auch für den Fall, dass Deutschland doch schneller wachsen sollte, müsse Deutschland wirtschaftlich stärker werden.

Denn es habe in letzten fünf Jahren in Deutschland kein Wachstum und keine erhöhte Wertschöpfung gegeben. Dies mache deutlich, dass Deutschland immer noch vor einer strukturellen Herausforderung stehe. "Wir brauchen wieder Wachstum in Deutschland. Und das heißt, wir müssen die Investitionsbedingungen am Standort stärken", sagte Habeck.

Er verteidigte, dass die Bundesregierung Investitionsansiedlungen wie etwa im Halbleiterbereich mit Milliardensummen staatlich fördere. Es sei wichtig, dass man diese Investitionen nach Deutschland hole, um so die Abhängigkeit von anderen Ländern zu reduzieren.

Außerdem sei der Ausbau der erneuerbaren Energien für die Stromversorgung wichtig. Notwendig sei zudem in einem Übergangszeitraum für den Industriesektor ein staatlich subventionierter Industriestrompreis, sagte Habeck.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2023 04:49 ET (08:49 GMT)