Habeck: EU-Energierat fasst zentrale Beschlüsse für mehr Klimaschutz

LUXEMBURG (Dow Jones)--Auf dem EU-Energierat sind laut Bundeswirtschaftsministerium zwei wichtige Beschlüsse gefasst worden. "Zwei zentrale Beschlüsse für mehr Klimaschutz konnten geeint werden", erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in einer Mitteilung. Dass eine Einigung auf ein verbindliches EU-Energieeffizienzziel erreichen worden sie, sei ein großer Erfolg, und auch beim Ausbau erneuerbarer Energien gehe ein starkes Signal von dem Treffen aus. Das Erneuerbaren-Ziel werde von aktuell 32 Prozent auf 40 Prozent bis 2030 angehoben, und der Ausbau erneuerbarer Energien werde als Frage eines überragenden öffentlichen europäischen Interesses eingestuft.

"Europa bekennt sich damit geschlossen zu mehr Energieeffizienz und mehr Tempo beim Erneuerbaren-Ausbau", betonte Habeck. "Beide Beschlüsse sind elementar, um die EU unabhängiger von fossilen Energien zu machen und den Klimaschutz voranzutreiben." Die bei dem Treffen in Luxemburg beschlossenen EU-Erneuerbaren-Richtlinie und EU-Energieeffizienzrichtlinie sind laut Ministerium zwei wichtige Bausteine des "Fit-for-55-Pakets" der Europäischen Kommission. Mit dem Paket will die EU bis 2030 ihre Treibhausgasemissionen um netto mindestens 55 Prozent im Vergleich zum Referenzjahr 1990 mindern und so Treibhausgasneutralität im Jahr 2050 erreichen.

June 27, 2022