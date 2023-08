Habeck: EU-Entscheidung zu "Carbon-Leakage"-Beihilfe wichtiges Signal

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Bedeutung der Entscheidung der EU-Kommission zu Beihilfen für energieintensive Unternehmen betont. Diese Unternehmen müssen aufgrund des Emissionshandelssystems in Deutschland höhere Brennstoffpreise zahlen - und dürfen diese jetzt vom Bund teilweise erstattet bekommen. Damit soll verhindert werden, dass energieintensive Unternehmen in Länder mit einer weniger strengen Klimapolitik abwandern, also ihre Emissionen verlagern ("Carbon Leakage").

"Das ist ein wichtiges Signal aus Brüssel für die Unternehmen, die im harten internationalen Wettbewerb stehen und zugleich in Klimaschutz investieren", sagte Habeck.

Die vorgesehene "Carbon-Leakage"-Beihilfe wurde laut Wirtschaftsministerium im Jahr 2021 für den Zeitraum bis 2030 beantragt und hat ein Gesamtvolumen von 6,5 Milliarden Euro. Mit der Überführung des nationalen Brennstoffemissionshandels ab 2027 in das neue EU-weite System würden voraussichtlich auch neue EU-Beihilferegeln gelten, so dass die "Carbon-Leakage"-Kompensation dann entsprechend angepasst werde.

Nach der nationalen Regelung seien Ausgleichszahlungen für die förderfähigen Unternehmen möglich, betonte das Ministerium. Diese würden den förderfähigen Unternehmen in Form einer teilweisen Erstattung der im Vorjahr entstandenen zusätzlichen Kosten gewährt. Die Beihilfe werde auf der Grundlage der auch im EU-Emissionshandel verwendeten Brennstoff- respektive Wärme-Benchmarks berechnet. Entsprechend der unterschiedlichen Emissionsintensität der privilegierten Sektoren sei ein gestaffeltes Kompensationsniveau zwischen 65 und 95 Prozent vorgesehen.

Für die Gewährung der Carbon-Leakage-Beihilfe müssen die begünstigten Unternehmen laut Habecks Ministerium ökologische Gegenleistungen erbringen. Diese Gegenleistungen beziehen sich auf Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz oder weitergehende Investitionsvorhaben zur Dekarbonisierung der Anlagen. Hierfür müssen die Unternehmen Investitionen nachweisen, die ab dem Jahr 2023 mindestens 80 Prozent der jeweiligen Beihilfezahlungen entsprechen.

