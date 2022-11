Habeck: EU muss schneller bei Investitionsförderung werden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat das US-Inflationsverringerungsgesetz als "Verstoß gegen die WTO-Regeln" bezeichnet und mehr Geschwindigkeit in der EU bei der Investitionsförderung gefordert. "Wir müssen schneller, entschiedener und entschlossener agieren und auch geschlossener agieren", verlangte Habeck beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. "Geld ist eigentlich viel im Topf, aber wir sind zu langsam darin, es zu verausgaben."

Die europäischen Regeln für Beihilfen seien zwar "gut und richtig", aber Europa müsse "schneller und klarer und sportlicher werden, das durchzuziehen". Dauere es in Europa angesichts von Notifizierungsvorgaben leicht zwei Jahre, bis etwa eine Stahlfirma die Genehmigung für einen Umbau in Induktionsöfen bekomme, seien es in Amerika vielleicht nur zwei Monate. Es gelte, den europäischen Raum als föderalen Raum zu begreifen. Die unterschiedlichen Ansätze müssten zu gemeinsamer Stärke führen. "Den Unterschied werden wir nur als Europa machen", zeigte sich Habeck überzeugt.

Erneut machte er sich für eine stärkere Diversifizierung der Handelsbeziehungen stark. Nötig sei eine breitere Aufstellung etwa in der Handels-, der Energie- und der Rohstoffpolitik. "Bei den kritischen Sektoren unserer Wirtschaft müssen wir den strategischen Einfluss von Investitionen aus China deutlich kritischer beurteilen und im Zweifelsfall auch untersagen", erklärte der Wirtschaftsminister. Zugleich müssten die Unternehmen, die investieren wollten, ermutigt werden, ihre Investitionen breiter aufzustellen. Deshalb wolle die Regierung die Investitionsgarantien deckeln und einen Faktor einführen, um beim Entstehen eines "Klumpenrisikos" in den Garantien Investitionen in anderen Bereichen der Welt mit staatlicher Absicherung attraktiver zu machen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/raz

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 23, 2022 11:59 ET (16:59 GMT)