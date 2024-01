Habeck führt diese Woche Gespräche im Nahen Osten

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht laut seinem Ministerium bei einer Nahost-Reise in dieser Woche auch Israel und das Westjordanland. Habeck reise vom 8. bis 11. Januar in den Oman, nach Saudi-Arabien und nach Israel sowie ins Westjordanland, kündigte eine Sprecherin seines Ministeriums bei einer Pressekonferenz in Berlin an.

Dabei gehe es auch darum, "die Sicherheits- und Friedensbemühungen nach dem Terrorangriff der Hamas in der Region des Nahen Ostens zu verstärken und diplomatische Entspannungsinitiativen zu unterstützen". In Israel werde Habeck in Tel Aviv und Jerusalem politische Gespräche mit Regierungsvertretern führen, und in Ramallah werde er den palästinensischen Ministerpräsidenten treffen und gemeinsam mit diesem an einem Roundtable mit palästinensischen Wirtschaftsvertretern teilnehmen.

Erstes Ziel der Reise sei es allerdings, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und den Ländern des Nahen Ostens insbesondere auf dem Gebiet klimafreundlicher erneuerbarer Energien zu intensivieren, zum Beispiel beim Aufbau einer internationalen Wasserstoffproduktion. "Die Länder des Nahen Ostens sind stark verankert in einem fossilen Energiesystem. Daher ist ein Umsteuern hin zu klimafreundlichen Energieträgern in dieser Region von besonders großer Bedeutung, um das Pariser Weltklimaabkommen erfolgreich umzusetzen", betonte sie.

