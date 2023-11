Habeck führt in London Gespräche zu Wirtschaft und Energie

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist nach London, um am Donnerstag und Freitag eine Reihe von bilateralen Gesprächen mit seinen britischen Amtskollegen zu wirtschafts-, handels-, klima- und energiepolitischen Themen zu führen. Das kündigte Habecks Ministerium in Berlin an. Zudem werde der Vizekanzler am Donnerstag in Vertretung des Bundeskanzlers am AI Safety Summit teilnehmen, zu dem die britische Regierung einlädt. "Es ist wichtig, dass wir das Potenzial der Künstlichen Intelligenz für unsere Wirtschaft und Gesellschaft erschließen", sagte Habeck. "Grundlage dafür ist ein rechtlicher Rahmen, der das Vertrauen in diese Technologie stärkt und gleichzeitig ihre Entwicklung befördert. Das müssen wir auf internationaler Ebene lösen."

Neben dem Gastgeber, Premierminister Rishi Sunak, haben sich laut den Angaben unter anderem US-Vizepräsidentin Kamala Harris und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt. Am Freitag stehe die Vertiefung der deutsch-britischen Energiekooperation auf dem Programm. Dazu treffe Habeck die britische Ministerin für Energiesicherheit und CO2-Neutralität, Claire Coutinho. In einer gemeinsamen Vereinbarung soll dem Wirtschaftsministerium zufolge die Absicht vertiefter Zusammenarbeit unter anderem in den Bereichen Wasserstoff, Energiesicherheit und Erneuerbare Energien betont werden.

November 02, 2023 04:50 ET (08:50 GMT)