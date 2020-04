Habeck für gemeinsame EU-Finanzpolitik in der Corona-Krise

HAMBURG (dpa-AFX) - Vor dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs hat Grünen-Chef Robert Habeck die Forderung nach einer gemeinsamen EU-Finanzpolitik in der Corona-Krise erneuert. "Eine gemeinsame Währung braucht eine gemeinsame Finanzpolitik. Es kann nicht anders funktionieren und die muss jetzt eingeführt werden - zumindest für die Zeit der Corona-Krise", sagte Habeck NDR Info (Donnerstag). Das von den EU-Finanzministern vor Ostern vereinbarte Finanzpaket reiche nicht aus.

Der Bundesregierung attestierte Habeck, durch Zögern und Fehler in den vergangenen Wochen etwa begünstigt zu haben, dass in Italien heute 50 Prozent für einen EU-Austritt seien. Der Fehler sei "fehlende Solidarität" gewesen. Schon Mitte März hatte die grüne Parteiführung einen "finanziellen Schutzschirm" der Eurogruppe für Europa und den Euroraum gefordert, damit aus der Corona-Krise keine Euro-Krise werde, so Parteichefin Annalena Baerbock damals.

Die EU-Staaten streiten seit Wochen erbittert über sogenannte Corona-Bonds oder andere Anleiheformen. Länder wie Frankreich, Italien und Spanien - die zugleich besonders hart von der Pandemie getroffen wurden - fordern gemeinsame Schulden für den Wiederaufbau. Deutschland, die Niederlande und andere Staaten lehnen eine gemeinsame Haftung vehement ab. Die EU-Kommission hat ein Modell erarbeitet, das auf eine Begrenzung der gemeinsamen Haftung abzielt. Kommissionschefin Ursula von der Leyen will den Plan am Nachmittag beim EU-Gipfel vorstellen./bcf/DP/mis