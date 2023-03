Habeck gibt Startschuss für Bau der Gleichstromleitung SuedOstLink

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat gemeinsam mit dem Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz den Startschuss für den Bau des ersten Konverters für die Gleichstromleitung SuedOstLink (SOL) gegeben. Die rund 540 Kilometer lange Gleichstromverbindung zwischen Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und Landshut in Bayern soll große Mengen Strom aus den Windparks an Land in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie den Windparks in Nord- und Ostsee in den Süden Deutschlands transportieren.

Habeck hob die Bedeutung der Verbindung für die Energiewende hervor. "Um Klimaneutralität im Stromsektor zu erreichen, brauchen wir innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte viele Kilometer zusätzlicher Stromnetze. Die müssen gebaut -und vorher geplant und genehmigt werden", sagte Habeck.

Der Konverter in Wolmirstedt sei in sieben Monaten genehmigt worden und soll bereits in 2025 fertiggestellt sein. "Die Anlage wäre damit ein Vorbild auch für weitere Netzausbauvorhaben", betonte Habeck.

Die Anlage am Umspannwerk Wolmirstedt bei Magdeburg kann nach Ministeriumsangaben bis zu 2 Gigawatt des von Norden kommenden Wechselstroms in Gleichstrom umwandeln, um diesen dann verlustarm und gut regelbar mithilfe der Stromleitung SuedOstLink nach Süden zu transportieren.

