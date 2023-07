Habeck: Heizungsgesetz wird im September ohne Änderungen aufgesetzt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat hervorgehoben, dass die Koalition auch nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegen eine Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes in dieser Woche inhaltlich keine Änderungen mehr an dem Entwurf zu dem Heizungsgesetz vornehmen will.

"Ich habe höchsten Respekt vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts", erklärte Habeck in einer von seinem Ministerium verbreiteten Erklärung. "Damit sich die Opposition noch Beratungszeit nehmen kann, haben die regierungstragenden Fraktionen entschieden, das Gesetz direkt nach der Sommerpause aufzusetzen. Und sie haben gemeinsam deutlich gemacht, dass das Gesetz in der aktuellen Form zwischen den Fraktionen geeint ist und so für die zweite und dritte Lesung aufgesetzt wird", hob er hervor.

Dies sei "ein gutes Vorgehen". Es trage dem Verfassungsgericht Rechnung. Ausreichende Beteiligungsrechte der Abgeordneten würden in Umsetzung der Entscheidung aus Karlsruhe gewährleistet. "Zugleich bringt es die nötige inhaltliche Klarheit, so dass wir über den Sommer weiter die Implementierung des Gesetzes vorbereiten können", hob der Wirtschaftsminister hervor. Das sei für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die wirtschaftlichen Akteure wichtig, "damit sie sich auf die Wärmewende einstellen können und Klarheit haben".

Zuvor hatten die Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen mitgeteilt, sie würden noch am Donnerstag "für die nächste reguläre Sitzungswoche Anfang September beantragen, die 2./3. Lesung des Gebäudeenergiegesetzes auf die Tagesordnung des Bundestages zu setzen". Zuvor hatte auch die Möglichkeit einer Sondersitzung im Sommer im Raum gestanden. Die Koalitionsfraktionen hätten zudem gemeinsam vereinbart, "dass sie dem Bericht und der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie in der in dieser Woche beschlossenen Form zustimmen werden". Mehrere Verbände haben aber bereits eine Nachbesserung der umstrittenen Pläne angemahnt. Die Union hat ein komplett neues Gesetz gefordert.

