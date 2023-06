Habeck hofft nach Heizungs-Kompromiss auf Beruhigung der Debatte

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat nach dem Kompromiss der Koalition zum umstrittenen Heizungsgesetz die Hoffnung, dass sich die politische Debatte wieder beruhigt. Das sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch bei einem Kongress des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Es könne nun Planungssicherheit hergestellt werden. Die in der Koalition erreichten Flexibilisierungen seien richtig, Möglichkeiten würden erweitert. "Und deswegen bin ich ganz zufrieden mit dem, was da verhandelt wurde. Das einzige, was mich nicht zufrieden macht, ist, wie lange es gedauert hat, das zu verhandeln."

Eine Spitzenrunde von SPD, Grünen und FDP hatte sich am Dienstag auf wesentliche Änderungen am ursprünglichen, vom Kabinett beschlossenen Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz, dem sogenannten Heizungsgesetz, verständigt. So wurde ein wochenlanger Konflikt beendet. Im Kern sollen Hausbesitzer mehr Zeit für den Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung bekommen./hoe/DP/ngu