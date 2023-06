Habeck kündigt Förderwettbewerb für Dekarbonisierungsprojekte an

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und seine Partner in der Mitigation Action Facility stellen über 100 Millionen Euro für einen Förderwettbewerb für Dekarbonisierungsprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern bereit. Das kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zur Eröffnung der Globalen NDC Konferenz in Berlin an, bei der bis Freitag über eine beschleunigte Umsetzung klimapolitischer Maßnahmen beraten wird. Die Unterstützung solle den Ländern helfen, ihre nationalen Klimaschutzbeiträge "ambitionierter zu gestalten", erklärte das Wirtschaftsministerium.

Der Förderwettbewerb wird den Angaben zufolge über die Mitigation Action Facility organisiert, aus der ehrgeizige Klimalösungen in den Partnerländern im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen finanziert werden, und soll weltweit die besten Ideen für Projekte in Entwicklungsländern identifizieren. Die Projekte würden dann von der Mitigation Action Facility gefördert und sollten einen Beitrag dazu leisten, modellhaft zu zeigen, wie sich die Bereiche Energie, Industrie und Mobilität dekarbonisieren ließen, in denen zusammen rund 67 Prozent der globalen Klimagasemissionen entständen.

"Beim Kampf gegen den weltweiten Klimawandel kommen wir nur voran, wenn wir in enger Solidarität mit den Ländern des globalen Südens handeln", sagte Habeck. "Neben den europäischen Klimazielen ist die Beschleunigung des globalen Klimaschutzes daher unsere zentrale politische Aufgabe." Dies gelinge nur, wenn man die weltweiten Finanzflüsse umlenke und damit Fehlinvestitionen verringere und somit Unternehmen weltweit zu einem Treiber der globalen Transformation mache.

"Wir müssen private und öffentliche Investitionen von klimaschädlichen Aktivitäten weglenken und für den Ausbau für erneuerbare Energien, für grüne Zukunftstechnologien, aber auch für die Anpassungen an den Klimawandel mobilisieren", sagte Habeck. Nötig sei aber auch eine aktive Rolle des öffentlichen Sektors bei der Mobilisierung privater Investitionen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2023 04:03 ET (08:03 GMT)