Habeck Live auf Tiktok: Ernüchtert von der Regierungsarbeit

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich bei seinem ersten Live-Auftritt auf Tiktok ernüchtert von seiner bisherigen Zeit in der Bundesregierung gezeigt. "Als ich Minister wurde, hier in diesem Amt, habe ich mir ganz viel vorgenommen. Ich hatte ganz großen Ehrgeiz für Klimaschutz, für Ausbau der erneuerbaren von Energien und auch dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft stark ist und Bürokratieabbau meinetwegen auch", sagte am Donnerstag auf der Social-Media-Plattform.

Was er damals nicht gewollt habe sei, möglichst viel über militärische Güter, Waffen oder Kriegsgerät zu reden. "Und jetzt muss ich es doch tun, weil meine Analyse ist, dass da ein Problem ist. Und egal, wie wir uns entscheiden, das Problem geht nicht weg, wenn wir es nicht als Problem benennen."

Habeck präsentierte sich bei seinem Auftritt locker und versuchte sichtlich, die Antworten in anschaulicher Sprache zu erklären. Im Chat, in dem Tiktok-Nutzer Habeck Nachrichten schreiben konnten, war immer wieder auch Kritik zu lesen. Häufig tauchten Rücktrittsforderungen auf wie: "Wann Rücktritt Bro?". Darauf ging Habeck aber nicht ein.

Der TikTok-Kanal des Bundeswirtschaftsministers war am Mittwoch online gegangen, wenige Tage nach dem Account des Bundeskanzlers. Bislang waren auf Tiktok vor allem Politiker der AfD aktiv./scr/asn/DP/zb