Habeck lobt Strukturwandel in Brandenburg

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat aus Anlass eines Besuches in Brandenburg den Strukturwandel in dem Land als beispielhaft hervorgehoben. "Brandenburg hat sich zu einem bedeutenden Energieland in Deutschland entwickelt und in den vergangenen Jahrzehnten eine sehr erfolgreiche Transformation geschafft", sagte Habeck im Vorfeld von Gespräche mit der Landesregierung in Potsdam, in deren Mittelpunkt laut dem Ministerium vor allem der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien stehen soll. "Das Beispiel Brandenburg zeigt daher sehr gut: Wenn alle zusammenarbeiten, Kommunen, Land, Bund, Wirtschaft und Sozialpartner, dann gelingt der Aufbau einer klimafreundlichen Energieversorgung und starken Wirtschaft", sagte er.

Neue Ansiedlungen und Arbeitsplätze, nicht zuletzt in der Automobilproduktion seien entstanden. Auch beim Ausbau erneuerbarer Energien liege Brandenburg in der Spitzengruppe. So verfüge das Bundesland mit rund 4.000 Anlagen mit zusammen über 8 Gigawatt Leistung über die zweitgrößte Windenergiekapazität im Ländervergleich. Auch hier sei "ein wichtiger Strukturwandel gelungen". Die Bundesregierung unterstütze die Transformation weiterhin mit gezielten Angeboten für regionale Wirtschaftsförderung und im Rahmen des Zukunftspakets für den Raffineriestandort in Schwedt.

