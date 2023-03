Habeck: Müssen bei Windausbau Dynamik hochhalten und Ausbau voranbringen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) drängt angesichts des geplanten Ausbaus von Windenergie an Land zu einem konsequenten Voranbringen des Zubaus der Anlagen. Dazu müssten Hürden für die Genehmigung und die Aufstellung der Anlagen abgebaut sowie die Dynamik hochgehalten werden, wie Habeck zum Abschluss des ersten Windgipfels mit Vertretern aus der Branche, den Bundesländern, den kommunalen Spitzenverbänden und Gewerkschaften erklärte. Bis zum 31. März sollen nun die nötigen Handlungsfelder mit den Ländern und der Branche umfassend besprochen werden.

"Für mehr als eine Vervierfachung des derzeitigen Ausbaus müssen wir wirklich alle Bremsen lösen und Hemmnisse beim Ausbau der Windenergie weiter abbauen. Daher haben wir heute prioritäre Handlungsfelder diskutiert und freuen uns jetzt auf Input von den Akteuren", sagte Habeck. Nach den Beratungen zu den Handlungsfeldern soll eine finale "Windenergie-an-Land-Strategie" erarbeitet und im Rahmen eines zweiten Windkraft-Gipfels voraussichtlich im April vorgestellt werden, so das Ministerium.

Auf dem Treffen wurden laut Ministerium eine Reihe von Handlungsfeldern und Maßnahmen identifiziert. Dazu zählen bessere Anreizwirkungen des EEG und bessere Finanzierungsbedingungen für Direktverträge zwischen Energieerzeugern und Stromverbrauchern sowie die weitere Erleichterung von Repowering bis hin zur Frage, wie Windflächen für die Versorgung der Industrie gemacht zur Verfügung gestellt werden können. Auch der zügige Transport von Windkraftanlagen, die Sicherung von Flächen sowie Standardisierungsfragen hat nach Ministeriumsangaben eine Rolle gespielt.

Insgesamt will die Bundesregierung, dass der Bruttostromverbrauch bis 2030 zu mindestens 80 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. 2022 waren es 46,2 Prozent. Die Bundesregierung hatte die Ausbauziele für Windenergie angehoben. So sollen 2 Prozent aller Flächen in Deutschland für die Windenergie an Land zur Verfügung gestellt werden. Die Windkapazitäten sollen jährlich um 10 Gigawatt erhöht und damit bis 2030 auf rund 115 Gigawatt verdoppelt werden.

Die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, erklärte vor dem Treffen, für den erforderlichen zeitnahen Zubau von 10 Gigawatt jährlich reichten die bisher beschlossenen Maßnahmen nicht aus. Das bundesweite Zwei-Prozent-Flächenziel müsse von 2032 auf Ende 2025 vorgezogen werden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2023 12:03 ET (16:03 GMT)