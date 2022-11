Habeck: Nächstes Jahr wird im Zeichen der Industriepolitik stehen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet nach dem von Krisen geprägten Jahr 2022 für das kommende Jahr mit einer umfassenden Diskussion über den richtigen industriepolitischen Kurs. "Wir haben unter schwierigsten Bedingungen einige Erfolge vorzuweisen", betonte Habeck bei einer Pressekonferenz vor einer von seinem Ministerium veranstalteten Industriekonferenz. "Das nächste Jahr wird sicherlich im Zeichen der Industriepolitik stehen." Die Sicherung des Standorts, die Schaffung von Rahmenbedingungen, um Wertschöpfung in Deutschland zu halten, werde "mit einiger Wahrscheinlichkeit im Zentrum der politischen Debatte, Aufmerksamkeit und Diskussion stehen".

Dabei seien die Herausforderungen riesig. Habeck nannte unter anderem völlig neue Geschäftsmodelle, die Transformation hin zu klimaneutralen Märkten, den demografischen Wandel und die Sicherung von Fachkräften. Mit Blick auf das US-Inflationsverringerungsgesetz forderte der deutsche Wirtschaftsminister eine "eigene robuste Antwort" Europas. "Wir reden wirklich nur noch über Wochen, dann gibt es in der Tat Möglichkeiten, darauf zu antworten", sagte er. Es gehe um schnellere Entscheidungen, die Präzisierung von Förderprogrammen und schnellere Verausgabungen. "Da sind viele Bestandteile auf dem Markt, und sie werden jetzt schnell zusammengefügt zu einem Antwortplan, zu einem Zukunftsplan für die Industrie in Europa", erklärte Habeck.

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, sagte bei der Pressekonferenz, monetäre Unterstützung durch die Politik sei nötig, aber man müsse das "neue Normal" anerkennen und sich damit auseinandersetzen. "In der Transformation ist es noch wichtiger zu verstehen, dass es nicht allein durch staatliches Geld gehen kann", sagte Russwurm. Der Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, forderte, dass Deutschland industriepolitisch "in die Offensive kommen" müsse. "Wir brauchen eine Offensive in der Industriepolitik gerade jetzt nach den Jahren der Krisen", sagte er. Zentrale Frage sei: "Gelingt es uns, Leitmarkt im Bereich der erneuerbaren Energien zu werden und auch Leithersteller".

