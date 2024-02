Habeck: Net Zero Industrial Act macht europäische Wirtschaft stärker

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Net Zero Industrial Act der Europäischen Union (EU) wird die europäische Wirtschaft nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stärker machen und neue Investitionen auslösen. Dies sei zentral für mehr Wirtschaftssicherheit in der EU und den Weg in Richtung Klimaneutralität. Zuvor hatte der Ausschuss der Ständigen Vertreter in Brüssel dem Gesetz, das für die Produktion von mehr sauberen Technologien in der EU sorgen soll, zugestimmt. Deutschland hat sich für dessen Verabschiedung eingesetzt. Damit soll der Produktionshochlauf von Solar- und Windenergie, Batterieherstellung und Wärmepumpen in der EU beschleunigt werden.

"Europa stärkt die Transformationstechnologien und deren Produktion in der EU - und damit den Investitionsstandort, die Resilienz und den Klimaschutz. Der heutige Beschluss sichert der europäischen Industrie eine starke Position im globalen Wettbewerb. Er schafft Klarheit und Planbarkeit und so sorgen wir für Investitionen in Transformationstechnologien in Europa", erklärte Habeck.

Die EU setze sich gemeinsam das Ziel, bis 2030 40 Prozent des gesamten jährlichen EU-Versorgungsbedarfs an Transformationstechnologien in der EU zu produzieren. Im Gesetz sei die Schaffung von Gebieten vorgesehen, in denen eine erleichterte und beschleunigte Ansiedlung dieser Produktion möglich sei.

