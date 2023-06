Habeck: Neues Klimaschutzprogramm bringt Klimaziele in Reichweite

BERLIN (dpa-AFX) - Ein neues Klimaschutzprogramm der Bundesregierung wird nach den Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck dafür sorgen, dass Deutschland seinen selbstgesteckten Klimaschutzzielen deutlich näher kommt. Das Programm stelle er noch an diesem Mittwoch vor, kündigte der Grünen-Politiker auf einem Kongress des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft in Berlin an. Laut der neuen Projektion verkleinere sich die Lücke auf etwa 200 Millionen Tonnen klimaschädlicher Treibhausgase, die noch bis 2030 eingespart werden müssen - also voraussichtlich um bis zu 80 Prozent.

Als er Minister geworden sei, habe diese Lücke bis 2030 noch 1100 Millionen Tonnen betragen, sagte er. Erstmals gebe es damit nun die Perspektive, die gesetzlichen Klimaschutzziele zu erreichen. Man sei insgesamt enorm vorangekommen.

Laut Klimaschutzgesetz muss Deutschland den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase bis 2030 gegenüber 1990 um 65 Prozent senken. Bis 2045 muss dann verbindlich Klimaneutralität erreicht werden. Zurzeit beträgt die Minderung laut Umweltbundesamt rund 41 Prozent.

Schon jetzt hat sich die Erde um etwa 1,1 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit aufgeheizt, in Deutschland sind es sogar 1,6 Grad./toz/DP/ngu