Habeck plädiert für Abkehr von fossiler Energie im Wärmebereich

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält ein Verbot von Gas- und Ölheizungen nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch aus ökonomischer Sicht für geboten. Kritik an den Plänen seines Hauses, wonach ab 2024 nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen, wies er zurück. In der Europäischen Union werde wegen der Klimaschutzziele der Handel mit Emissionszertifikaten den Verbrauch von fossiler Energie teurer machen. Daher mache es Sinn, umweltfreundlichere Heizungen einzubauen.

"Weiter in der fossilen Energie zu bleiben, wird absehbar teurer werden. Deswegen ist eher schwer zu verstehen, warum wir diese Debatte wie so viele Debatten im Jahr 2023 führen müssen und warum sie nicht beispielsweise im Jahr 2013 geführt wurde", sagte Habeck auf der Verbandstagung des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU). "Meiner Ansicht nach gibt keine Alternative, als jetzt im Jahr 2023 die Entscheidung zu treffen, wie wir auch den Wärmebereich dekarbonisieren müssen."

Er wies zudem Kritik zurück, dass die Pläne zur Wärmewende der Technologieoffenheit zuwider liefen. Denn theoretisch könne der Anteil von 65 Prozent Erneuerbarer für die Wärme in den Heizungen auch mit Wasserstoff hergestellt werden. Daher sei es technologieoffen.

In der Praxis werde es bei der Wärmewende aber vor allem auf die Wärmepumpe zurücklaufen, da die Nachfrage nach Wasserstoff auch in der Industrie groß sei. Man müsse daher eine rationale Debatte darüber führen, was ökonomisch skalierbar sei. Dies sei eine "ganz andere Frage als sich gegenseitig Ideologie zu unterstellen", sagte Habeck.

Der Koalitionspartner FDP hat den Grünen wiederholt eine "Wärmepumpen-Ideologie" vorgeworfen. Vertreter der Freidemokraten sagen, dass die alten Heizungen wegen des Fachkräftemangels nicht in dem geplanten Tempo mit Wärmepumpen-Heizungen ersetzt werden können. Außerdem sei die Umweltbilanz der Wärmepumpen-Heizungen nicht so positiv, wie von den Grünen behauptet.

Staatliche Unterstützung beim Ausbau mit Wärmepumpen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor auf der gleichen Veranstaltung gesagt, dass ab 2024 jedes Jahr 500.000 Wärmepumpen eingebaut werden sollen.

Habeck versprach staatliche Unterstützung beim Austausch der alten fossilen Heizungen. Solange Wärmepumpen deutlich teurer seien als Gasheizungen, müssten diese "über öffentliche Zuschüsse" runter subventionieren werden. "Wir werden die Gelder auch dafür breitstellen, damit die Wärmefrage nicht zu einer sozialen Frage wird. Diese Zusage ist ja selbstverständlich zu geben", sagte Habeck.

Habeck betonte in seiner Rede zudem die Notwendigkeit, dass die Verteilnetze zügig ausgebaut werden, damit die Energiewende in Deutschland gelingt. Noch müsse die Frage geklärt werden, wer die Kosten für den Netzausbau tragen solle. Er gehe hier unideologisch ran. Wichtig sei nur, dass es passiere. Was schnell zum Ziel führe, sei richtig und solle gemacht werden, so der Minister.

