Habeck reduziert Investitionsgarantien für China um 5 Mrd Euro - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat einem Medienbericht zufolge die Investitionsgarantien für deutsche Unternehmen in China seit seinem Amtsantritt um rund 5 Milliarden Euro verringert. Der Spiegel berichtet, dass in vier Fällen seine Beamten zuletzt Neuanträge deutscher Unternehmen auf Garantien für ihre Investitionen in China in Höhe von insgesamt 101 Millionen Euro verweigert haben. Gleiches gelte für vier Verlängerungsanträge im Wert von 554 Millionen Euro. Das Ministerium war nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu erreichen.

Gar nicht erst zur Entscheidung angenommen worden seien Neuanträge mit einem Volumen von 4 Milliarden Euro. Hinzu komme, dass Habecks Beamte Verlängerungsanträge in Höhe von 282 Millionen Euro ablehnten, weil die Unternehmen Geschäftsbeziehungen in die Region Xinjiang unterhalten, so der Spiegel.

Entsprechend sei die Anzahl der neu genehmigten Anträge für Staatsgarantien bei Chinageschäften im vergangenen Jahr auf neun gesunken - im Jahr 2013 seien es noch 37 gewesen. In diesem Jahr habe das Ministerium laut einem internen Papier, aus dem Spiegel zitiert, erst fünf Genehmigungen erteilt. Auch das Deckungsvolumen für Exporte nach China habe von 2011 bis 2022 auf 977 Millionen Euro "deutlich abgenommen", heißt es laut Spiegel aus dem Wirtschaftsministerium. In diesem Jahr dürfte es noch einmal sinken: Bis Ende Mai sind nur Ausfuhrkredite in Höhe von 329 Millionen Euro abgesichert worden.

