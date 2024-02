Habeck reist mit Wirtschaftsdelegation nach Algerien

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht am Mittwoch und Donnerstag in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation Algerien. Das gab Habecks Ministerium in Berlin bekannt. "Er ist jetzt gerade losgeflogen", sagte eine Ministeriumssprecherin bei einer Pressekonferenz am Mittag in Berlin. Anlass der Reise in das größte afrikanische Flächenland sei die Stärkung der bilateralen Kooperation beim Ausbau der erneuerbaren Energien sowie dem Aufbau einer grünen Wasserstoffindustrie. In Algier werde Habeck Gespräche zu allgemeinen Wirtschaftsbeziehungen und insbesondere zu dem Thema Wasserstoff und erneuerbare Energie führen.

Geplant seien bilaterale Gespräche mit dem algerischen Staatspräsidenten Abdelmadjid Tebboune sowie dem Minister für Energie und Bergbau, Mohamed Arkab und dem Minister für Industrie und Pharmazeutische Produkte, Ali Aoun. Zudem werde Habeck an einem Roundtable zum südlichen Wasserstoffkorridor im Rahmen der algerisch-deutschen Energiepartnerschaft teilnehmen, gemeinsam mit deutschen und algerischen Wirtschaftsvertretern. Ziel des Projekts sei es, zukünftig Wasserstoffimporte per Pipeline aus Algerien und Tunesien nach Italien, Österreich und Deutschland zu ermöglichen.

Habeck erklärte laut Mitteilung des Ministeriums, seine Reise nach Algerien finde zu einem wichtigen politischen und wirtschaftlichen Zeitpunkt für das Land und die Region statt. Das Potenzial des größten Landes Afrikas in enger Nachbarschaft zu Europa für die Erzeugung nachhaltiger Energie und klimafreundliche Transformation sei enorm. "Deutsche Unternehmen können dabei wichtiger Partner sein und Algerien dabei unterstützen, seine Wirtschaft zu diversifizieren, zukunftsfest zu machen und neue Arbeitsplätze zu schaffen", hob der Wirtschaftsminister hervor.

Bei der Reise begleiten ihn laut der Sprecherin Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen zu Umwelt-, Klimaschutz-, Energietechnologie, Maschinen- und Anlagenbau, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz sowie aus der Verkehrs- und Dienstleistungsbranche.

