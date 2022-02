Habeck: Russlands Angriff muss Europa in Energiepolitik wachrütteln

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) hat vor dem Sondertreffen der EU-Energieminister die Notwendigkeit zur europäischen Energiesouveränität betont. Der russische Angriff auf die Ukraine müsse Europa "auch in der Energiepolitik wachrütteln", sagte Habeck.

Die Minister der Europäischen Union treffen sich am Nachmittag in Brüssel, um die aktuelle Lage in der Ukraine und die Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Energiesicherheit in Europa sowie die Situation auf den Energiemärkten zu beraten.

"Die Solidarität der europäischen Partner ist in dieser krisenhaften Zeit unabdingbar", sagte Habeck vor dem kurzfristig einberufenen Sonder-Energieministerrat. "Energiepolitik ist Sicherheitspolitik. Eine Stärkung unserer Energiesouveränität stärkt unsere Sicherheit. Daher müssen wir erstens die hohe Abhängigkeit von russischen Importen bei fossilen Energieträgern überwinden - ein Kriegstreiber ist kein verlässlicher Partner."

Außerdem müsse die Energiewende europäisch vorangetrieben werden. "Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist eine Frage der nationalen und europäischen Sicherheit", so Habeck.

Die Europäische Kommission will am Mittwoch einen Maßnahmenkatalog vorlegen, in dem sie Vorschläge für eine resilientere und von russischen Energieversorgern unabhängigere Energieversorgung macht.

