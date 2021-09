Grüne wollen Ampel unter SPD-Führung - Zuerst Gespräche mit FDP

Berlin (Reuters) - Die Grünen hoffen nach der Bundestagswahl auf eine Ampel-Koalition unter Führung der SPD und zusammen mit der FDP.

"Die Nähe zur SPD ist nun wirklich größer als zur Union", sagte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Montag in der ARD. Co-Parteichef Robert Habeck sagte in Berlin, das Wahlergebnis vom Sonntag gebe eine gewisse Logik vor, weil die SPD vor der Union liege. Das müsse ernst genommen werden, sei aber noch keine finale Lösung. Es sei vergleichsweise sicher, dass FDP und Grüne in die nächste Regierung kämen. Hier müsse nun nach Wegen gesucht werden, wie Brücken gebaut werden könnten.

Vorgesehen sind zunächst Gespräche der kleineren Partner Grüne und FDP. "Ich finde richtig, dass wir mit der FDP reden", so Kellner. Dem Grünen-Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter zufolge wird in einem sehr kleinem Kreis mit den Liberalen gesprochen. "Da wird man sehen, was gibt es an Gemeinsamkeiten? Was verspricht die andere Seite, damit das klappen kann?"

Habeck sagte, bei den Verhandlungen 2017 über eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP, die jetzt auch wieder möglich ist, sei zu viel öffentlich ausgeplaudert worden. Indiskretionen könnten aber der Tod eines Politikwechsels sein. Gemeinsamkeiten mit der FDP sieht Habeck bei Bürgerrechten und in Teilen der Innenpolitik. Als Beispiele nannte er Fragen der Einwanderung und des Fachkräftemangels. Probleme könnte es bei Finanzen, der Sozialpolitik sowie der Rolle des Staates und des Marktes geben.

"Es macht Sinn, am Anfang nicht das Trennende zu suchen", sagte Habeck im Deutschlandfunk. Vor vier Jahren sei aber bei den damaligen Jamaika-Verhandlungen explizit auch das Trennende aufgeschrieben worden. Das funktioniere in keiner Partnerschaft. "Das kann ja gar nichts werden." Als Mindestziele nannte Habeck, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen und die soziale Schieflage nicht zu vergrößern.

Die SPD ist dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zufolge als stärkste Kraft aus der Bundestagswahl hervorgegangen. Die Grünen kommen hinter der Union auf Platz drei - mit einem Rekordergebnis von 14,8 Prozent, aber weit entfernt von der angestrebten Führung der nächsten Regierung. "Wir sind unter unseren Erwartungen geblieben", räumte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock erneut ein. In den nächsten Tagen werde geklärt, wann die Sondierungen starteten. Es gehe darum, einen Aufbruch in die Regierung zu bringen, insbesondere mit mehr Klimaschutz.

Habeck ist innerhalb seiner Partei durch das Bundestagswahlergebnis gestärkt. Er hat der CDU den Wahlkreis Flensburg-Schleswig abgenommen. Mit 28,1 Prozent landete er vor der CDU-Abgeordneten Petra Nicolaisen (23,4 Prozent). Habeck übertrumpfte das Zweitstimmen-Ergebnis der Grünen um 9,5 Prozentpunkte. Baerbock hatte dagegen in ihrem Wahlkreis in Potsdam etwas schlechter als ihre Partei abgeschnitten, das Direktmandat ging hier an SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Baerbock hat eingeräumt, mit vielen Fehlern zu Beginn des Wahlkampfs ein besseres Abschneiden verhindert zu haben.