Habeck setzt US-Reise in Washington und New York fort

WASHINGTON (dpa-AFX) - Vizekanzler Robert Habeck setzt an diesem Donnerstag seine Reise in die Vereinigten Staaten mit Gesprächen in Washington fort. In der US-Hauptstadt will der Grünen-Politiker unter anderem Finanzministerin Janet Yellen , Handelsministerin Gina Raimondo und Energieministerin Jennifer Granholm treffen. Auch eine Zusammenkunft mit den deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer ist geplant. Am Abend reist Habeck nach New York weiter. Habeck will nach einer weiteren Station in Chicago am Samstag zurück nach Deutschland fliegen.

Themen der Reise sind nach Angaben seines Ministeriums aktuelle wirtschafts-, energie- und klimapolitische Fragen, insbesondere im Lichte der gegenwärtigen geopolitischen Krisen. Es gehe darum, die Wirtschaftsbeziehungen mit den USA langfristig zu stärken und die Zusammenarbeit bei technologischen Zukunftsfragen voranzutreiben./hrz/DP/jha