Habeck sieht enormes wirtschaftliches Potenzial in Brasilien

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die wirtschaftlichen Beziehungen zu Brasilien vertiefen. Das sagte er anlässlich der 40. Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstage in Wolfsburg. Brasilien sei ein strategischer Partner Deutschlands und bereits seit vielen Jahren wichtigster Handelspartner in Südamerika. Viele Unternehmen aus Deutschland investierten bereits seit Jahrzehnten erfolgreich in Brasilien.

"Es besteht jedoch noch enormes Potenzial für den Ausbau unserer Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere bei der Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft, erneuerbaren Energien und der Rohstoffversorgung", sagte Habeck. Es sei ein Ausdruck der gegenseitigen Interessen, dass Brasilien Partnerland der Hannover Messe 2026 werde.

Laut Wirtschaftsministerium ist Brasilien mit über 1.000 deutschen Unternehmen einer der größten deutschen Industrie- und Wirtschaftsstandorte weltweit.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2024 04:46 ET (08:46 GMT)