Habeck sieht großes Interesse von Unternehmen an Ukraine

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat eine hohe Nachfrage nach Investitionen in der Ukraine festgestellt. "Es gibt ein wirklich großes Interesse von Unternehmen, in die Ukraine zu gehen", sagte Habeck bei einer Diskussion auf der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin. Die Investitionsgarantien seien die fünfthöchste Summe im gesamten Programm gewesen und die größte Zahl an Einzelbewilligungen. Habeck betonte, in der Ukraine gebe es eine gute Ausbildung für junge Menschen, "viele Möglichkeiten". Die Korruption werde bekämpft, und es gebe die Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft und die Mitgliedschaft im Binnenmarkt. "Wir stellen fest, dass 2024 die Nachfrage nach Investitionen weiterhin ungebrochen hoch ist", betonte der Wirtschaftsminister.

Der ukrainische Finanzminister Sergii Marchenko unterstrich bei einer anderen Diskussionsrunde im Rahmen der Konferenz, es liege "im gemeinsamen Interesse der Ukraine und Europas, mit der Ukraine zusammen an der Zukunft zu arbeiten, damit die Ukraine auch in Zukunft ein gutes Ziel für deutsche Investitionen sein wird". Man wolle ukrainische Unternehmen unterstützen und es ausländischen Unternehmen leichter machen zu investieren. "Die Tatsache, dass wir makroökonomische Stabilität haben, dass wir die notwendigen Einnahmen erzielen, ist ein gutes Signal für die Unternehmen, die an der Ukraine interessiert sind", meinte er.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2024 08:40 ET (12:40 GMT)