Habeck sieht in Ukraine-Wiederaufbaukonferenz Signal an Russland

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz ein deutliches und unmissverständliches Signal an Russland und ein Zeichen der Hoffnung für die Menschen in der Ukraine. "Deutschland und seine Partner unterstützen die Ukraine auf allen Gebieten mit aller Kraft und arbeiten daran, ihr eine klare Nachkriegsperspektive zu eröffnen", sagte Habeck anlässlich der Konferenz in Berlin. Rund 2.000 Teilnehmer aus über 60 Ländern wollen in Berlin internationale Allianzen für die wirtschaftliche und soziale Unterstützung der Ukraine schmieden.

Dabei soll laut Habeck die zentrale und vielseitige Rolle der Wirtschaft für einen erfolgreichen und nachhaltigen Wiederaufbau der Ukraine betont werden. Sie spiele eine wichtige Rolle bei der Verteidigung, der Reparatur zerstörter Energieinfrastruktur bis hin zum langfristigen Wiederaufbau. Es gelte, die Kräfte der Wirtschaft für die Ukraine noch effektiver zu bündeln.

Der neu geschaffene "Business Advisory Council" soll künftig die Geberstaaten und die Ukraine im Wiederaufbauprozess beratend begleiten. Der Vorstandsvorsitzende von Siemens Energy, Christian Bruch, wird hier erster Vorsitzender.

Auf der Konferenz sollen zudem eine Reihe von Kooperationsabkommen und Absichtserklärungen unterzeichnet werden. Ziel sei es, der Ukraine den Rücken zu stärken auch auf ihrem Weg in die Europäische Union (EU). Außerdem werden laut Habeck zehn ausgewählte internationale Leuchtturmprojekte der Wirtschaft ausgezeichnet, die mit ihrer Arbeit in der Ukraine bereits heute zur wirtschaftlichen Stärkung des Landes beitragen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2024 06:31 ET (10:31 GMT)