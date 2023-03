Habeck sieht Offshore-Windpark Kaskasi als Meilenstein und Wendepunkt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat anlässlich der Inbetriebnahme des Offshore-Windparks Kaskasi nördlich der Insel Helgoland einen schnelleren Hochlauf der Windenergie angemahnt. "Kaskasi war im vergangenen Jahr der einzige neue Windpark auf See", erklärte Habeck in einer Mitteilung. "Die heutige Einweihung ist daher ein wichtiger Meilenstein und soll zugleich einen Wendepunkt markieren. Wir müssen und wollen schneller werden." Das gelinge nur gemeinsam. Daher sei sein Besuch in Hamburg und beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) "sehr wichtig".

Habeck ist laut seinem Ministerium nach Hamburg gereist, um sich vor Ort über weitere Planungen zum Ausbau der Windenergie auf See zu informieren. Bei einem Besuch des BSH wolle er "die Flächenpotenziale für den weiteren Ausbau der Offshore-Windenergie und mögliche Lösungen von Nutzungskonflikten diskutieren". Anschließend will er den Angaben zufolge ein Umspannwerk des Windparks Amrumbank West besuchen, um dort zusammen mit Vertretern von RWE und Siemens Gamesa den Windpark Kaskasi offiziell einzuweihen. Mit einer installierten Kapazität von 342 Megawatt (MW) könne Kaskasi rechnerisch über 400.000 Haushalte pro Jahr mit grünem Strom versorgen.

Habeck nannte Offshore-Windenergie "ein starkes Zugpferd der Energiewende". Die Windenergieanlagen auf See könnten jeweils größere Mengen Strom in mehr Stunden des Jahres produzieren als Windenergieanlagen an Land. Deshalb seien im Windenergie-auf See-Gesetz die Ausbauziele auf mindestens 30 Gigawatt im Jahr 2030 erheblich erhöht worden, außerdem habe man die rechtlichen Rahmenbedingungen deutlich verbessert und die Verfahren beschleunigt. Die mit der Novelle des Gesetzes erfolgte Übernahme der Rechts- und Fachaufsicht über alle Referate in der Abteilung Ordnung der Meere sorge für einen effizienten Vollzug der gesetzlichen Regelungen und biete die Möglichkeit einer engen Zusammenarbeit, die für das Erreichen der Ziele erforderlich sei.