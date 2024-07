Habeck startet Sommerreise durch mehrere Bundesländer

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck startet am Montag in Stuttgart eine fünftägige Sommerreise. Zum Auftakt geht es unter anderem zu einem Handwerksbetrieb in Stuttgart. Bis Freitag besucht der Grünen-Politiker mehrere Bundesländer. Auf dem Programm stehen Besuche von Betrieben und Projekten - das Motto der Tour: "auf'm Platz".

Erst am vergangenen Freitag hatte Habeck zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) nach zähen Verhandlungen eine Grundsatzeinigung über den Bundeshaushalt 2025 sowie ein Wachstumspaket erzielt./hoe/DP/he