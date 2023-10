Habeck stellt neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stellt am Mittwoch (14.15 Uhr) in Berlin die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Wie bereits im Vorfeld bekannt wurde, rechnet die Regierung angesichts der Inflation und schwächelnder Weltwirtschaft in diesem Jahr mit einer leichten Rezession in Deutschland. Erwartet wird ein Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Frühjahr war die Regierung noch von einem Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent ausgegangen.

Eine deutliche Entspannung wird 2024 bei den Preisen erwartet. Die Teuerungsrate soll demnach im kommenden Jahr bei 2,6 Prozent liegen - nach durchschnittlich etwa 6 Prozent in diesem Jahr. Auch führende Wirtschaftsforschungsinstitute und Bankvolkswirte gehen von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr aus./hoe/DP/ngu