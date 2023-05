Habeck: Tourismusbranche kann Hilfen für Klimaneutralität erhalten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Tourismusunternehmen spezifische Hilfen für einen Umstieg auf klimaneutrale Mobilität etwa bei Flug- oder Schiffsreisen in Aussicht gestellt. "Die Tourismuswirtschaft hat einen spezifischen Bedarf, weil Reisen oder Tourismus ja in der Regel mit Mobilität verbunden ist", sagte Habeck beim Tourismusgipfel 2023 des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) in Berlin. "Insofern denke ich, dass es dann da genaue Programme, besondere Unterstützung geben kann für klimaneutrale Mobilität", sagte er. Dies könne etwa für regionale Aspekte gelten, aber auch für Flug- oder Schiffsreisen.

Habeck betonte, die Tourismuswirtschaft stehe vor einer doppelten Herausforderung: "Es wird veränderte Destinationen oder Nutzung der Destinationen geben, und umgekehrt muss die Branche einen Beitrag leisten, dass insgesamt globale Erderwärmung runtergeht". Die Ausrichtung der Reiseangebote sei eine Aufgabe, der man sich "energisch stellen" sollte, sagte er. Dann müssten die entsprechenden Förderbedarfe ausgemacht werden, um "zielgenau die Projekte zu fördern, die die Branche umsetzen will".

Der Tourismus sei "Kern des gesellschaftlichen Wohlstands", und Reisen bedeute Horizonterweiterung, hob der Vizekanzler hervor. Jedoch bestehe ein "Spannungsverhältnis". Er verwies auf die hohen Belastungen der Toursimusbranche durch die Coronavirus-Pandemie, die "gerade erst überwunden" seien. "Viele Branchen sind durch die Pandemie hart getroffen worden, aber die Tourismusbranche besonders hart", konstatierte Habeck. Die Branche habe sich in der Pandemie aber als ausgesprochen robust, widerstandsfähig und kreativ erwiesen. Auf diese Kreativität setze er auch weiterhin.

BTW-Präsident Sören Hartmann beklagte zudem "einen absoluten Mangel an Arbeitskräften und an Fachkräften" in der Branche. Zusätzliches Problem seien die Arbeitszeiten. Hartmann forderte passende Angebote für die unterschiedlichen Lebensabschnitte der Beschäftigten und mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten. Da sei die Politik in der Pflicht. "Wir brauchen ausländische Arbeitskräfte", betonte er. Auch müsse die Visavergabe digitalisiert werden. Hartmann betonte, dass es angesichts des Klimawandels "Zeit zu handeln" sei. "Für junge Leute muss das Thema Reisen nachhaltiger werden", mahnte der Verbandspräsident.

