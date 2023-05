Habeck trennt sich von Staatssekretär Graichen wegen Compliance-Verstoß

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) trennt sich von seinem Staatssekretär Patrick Graichen. Grund für die Entscheidung war ein neu aufgetauchter Verstoß gegen Compliance-Vorgaben. Es habe Ungereimtheiten gegeben bei einem Förderantrag des BUND-Landesverbandes Berlin, bei dem Graichens Schwester Verena aktiv ist, und bei der Besetzung einer Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring im Zusammenhang mit der Ausschreibung eines Gutachtens. Dieser war in den vergangenen Wochen bereits wegen Vorwürfen der Vetternwirtschaft unter Druck geraten. Dies sei nun "der eine Fehler zu viel", so Habeck.

"Die Fehler sind unterschiedlich gravierend. Und stünde jeder dieser Fehler für sich allein, würde er eine solch dramatische Konsequenz, wie wir sie heute ziehen, nicht nötig machen", sagte Habeck. Es müsse aber sichergestellt werden, dass die "Compliance-Brandmauer", die wegen der Verwandtschaftsverhältnisse gezogen wurde, keine Risse habe. "Diese Risse hat sie nun", so Habeck. "In der Gesamtschau hat sich Patrick Graichen damit zu angreifbar gemacht, um sein Amt noch wirkungsvoll ausüben zu können." Er soll nun in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden.

Graichen war im Ministerium für Energiefragen zuständig und spielt eine zentrale Rolle in der von der Bundesregierung forcierten Energiewende. Habeck lobte in dem Zusammenhang ausdrücklich die Verdienste von Graichen während der Energiekrise.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte während eines Besuchs in Island, dass er die Entscheidung zur Kenntnis genommen habe. "Mit Herrn Graichen selbst habe ich gut zusammengearbeitet, und ich gehe davon aus, dass der Wirtschaftsminister jetzt seine Arbeit mit voller Kraft fortsetzt", sagte Scholz.

Handlungsfähigkeit herstellen

"Es ist eine weitreichende, schwere Entscheidung. Weitreichend für mein Haus, schwer für mich und sehr hart für Patrick Graichen. Es geht aber darum, das Vertrauen in die Arbeit dieses Hauses als Institut zu schützten. Es geht darum, die politische Handlungsfähigkeit zu wahren", sagte Habeck auf einer Pressekonferenz. Er werde nun zügig eine Nachfolge bestellen. Geplant ist, diese bis zur parlamentarischen Sommerpause zu nennen.

Habeck hatte sich in den vergangenen Wochen trotz der lauten Kritik hinter Graichen gestellt. Nun seien aber Vorwürfe aufgetaucht, die sich als belastend für Graichen herausgestellt hätten. Er hatte Ende November 2022 ein Projekt des BUND-Landesverbandes Berlin als förderwürdig eingestuft. Gelder seien aber noch nicht geflossen, so Habeck. Graichen hätte diese Projektskizze nicht vorgelegt werden dürfen und er hätte sie nach den Compliance-Regeln nicht abzeichnen dürfen, so Habeck.

Kritik auch wegen Dena und Wärmewende

Graichen war in den vergangenen Wochen bereits wegen der Bestellung seines Trauzeugen Michael Schäfer zum Geschäftsführer der Deutschen Energie-Agentur (Dena) kritisiert worden. Graichen war an dem Vorauswahlprozess beteiligt, ohne seine persönliche Beziehung zu Schäfer offen gelegt zu haben. Habeck bezeichnete dies als einen Fehler. Graichen wurden von der Opposition, aber auch regierungsintern handwerkliche Fehler bei der Energiewende zur Last gelegt, wie etwa die ursprünglich geplante Gasumlage, die nach heftigen Protesten fallen gelassen und durch die Gaspreisbremse ersetzt wurde.

Auch seine Festlegung auf die Wärmepumpe als treibende Technologie in der Wärmewende wird von vielen kritisch gesehen. Das vorgelegte Heizungsgesetz mit dem faktischen Verbot des Einbaus von neuen Gas- und Ölheizungen ab 2024 wurde zwar vom Bundeskabinett beschlossen, aber der Koalitionspartner FDP hatte bereits bei Beschluss noch Verbesserungen angemahnt.

Kritik wurde zudem wiederholt an Graichen familiäre Beziehung zum Öko-Institut geübt, bei dem sowohl sein Bruder Jakob und als auch seine Schwester Verena arbeiten. Verena Graichen ist zudem mit Michael Kellner, ebenfalls Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, verheiratet. Zuvor hat es auch Kritik an der Vergabe von Referatsposten im Ministerium ohne Ausschreibung gegeben. Die Union hat Graichen zudem vorgeworfen, er habe versucht, über 60 Mitarbeiter der Dena am Haushaltsauschuss vorbei im Ministerium als Zeitarbeiter einzusetzen. Außerdem sitze Graichens Schwester Verena im Nationalen Wasserstoffrat der Bundesregierung.

