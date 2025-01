Habeck: Trumps "Drill, baby, drill" bedeutet "Burn, planet, burn"

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, mit seinem Fokus auf zusätzliche Öl- und Gasförderungen die Klimakrise zu verschärfen.

Trumps Motto "Drill, baby, drill" bedeute "Burn, planet, burn", sagte Habeck mit Blick auf die Klimaerwärmung in einer in englischer Sprache geführten Diskussionsrunde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

Habeck betonte, dass Deutschland Fortschritte bei der Energiewende mache. Der Anteil der erneuerbaren Energien sei in Deutschland auf rund 60 Prozent gestiegen und steuere in Richtung 70 Prozent. Es würde der unter Druck geratenen Autoindustrie Deutschlands helfen, wenn Strom billig würde.

"Wir haben Energie grün oder klimaneutral gemacht. Nun müssen wir sie billig, richtig billig machen", so Habeck. Man müsse die hohen Kosten für den Netzausbau anpacken und einen neuen Weg für die Finanzierung finden, so Habeck. Die Kosten tragen aktuell die Netzentgelte, die wiederum von den Verbrauchern gezahlt werden. Habeck hat wiederholt angeregt, dass man die von Experten auf mehrere hundert Milliarden Euro geschätzten Kosten über einen längeren Zeitraum strecken sollte, da auch künftige Generationen vom Netzausbau profitieren würden.

January 22, 2025 11:08 ET (16:08 GMT)