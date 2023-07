Habeck übergibt Bosch Förderbescheid für Wasserstoffprojekt

RENNINGEN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat dem Technologiekonzern Bosch einen Förderbescheid in Höhe von 161 Millionen Euro für ein Wasserstoffprojekt überreicht. Der Grünen-Politiker sagte am Montag in Renningen bei Stuttgart, Wasserstoff werde bei Antrieben, in der Energieversorgung und der industriellen Produktion der neue Energieträger werden. Noch sei er teuer, habe aber zunehmend großes Potenzial.

Konkret geht es bei dem Projekt um stationäre Brennstoffzellensysteme. Bosch-Konzernchef Stefan Hartung sagte, diese hätten das Potenzial, erheblich CO2 einzusparen. Bosch arbeite mit Hochdruck an der Transformation.

Das Projekt ist Teil eines großen gemeinsamen europäischen Wasserstoffprojekts, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. 30 Prozent der Fördersumme tragen die Länder Baden-Württemberg, Bayern und Saarland.

Der Besuch bei Bosch, an dem auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teilnahm, fand im Zuge einer Sommerreise Habecks statt. Bis Mittwoch besucht er Firmen in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Ihm gehe es darum, "einzutauchen" in die Praxis der Betriebe, so Habeck. Die Wirtschaft befinde sich in einer Transformation. Es gebe aber keinen Grund, verzagt zu sein. Geplant sind auf der Reise auch Bürgerdialoge./hoe/DP/ngu