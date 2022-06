Habeck: Versorgungssicherheit mit Gas ist gewährleistet

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht trotz eines weiteren Zurückfahrens russischer Gaslieferungen nach Europa durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 derzeit keine Gefährdung der Versorgungssicherheit in Deutschland. Das betonte Habeck in einem von seinem Ministerium verbreiteten Statement. "Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet", hob der Vizekanzler hervor. "Aber wir beobachten die Dinge sehr genau und sind über die Krisenstrukturen in engstem Austausch mit den relevanten Akteuren."

Aktuell könnten die Mengen am Markt beschafft werden, wenn auch zu hohen Preisen. Es werde aktuell noch eingespeichert. "Die aktuellen Meldungen zeigen deutlich: Die Begründung der russischen Seite ist schlicht vorgeschoben. Es ist offenkundig die Strategie, zu verunsichern und die Preise hochzutreiben", erklärte Habeck. Die aktuelle Lage zeige aber auch, dass Energiesparen das Gebot der Stunde sei. "Und natürlich werden wir auch staatliche Maßnahmen ergreifen, wenn dies nötig ist", betonte Habeck.

