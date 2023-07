Habeck warnt nach Chinas verschärften Ausfuhrkontrollen vor Abhängigkeiten

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat angesichts von Chinas Ankündigung zur Exportkontrolle von Rohstoffen zur Herstellung von Chips und Radargeräten vor einer zu großen Abhängigkeit Deutschlands bei Rohstoffen gewarnt. Habeck machte sich in dem Zusammenhang erneut für einen zeitlich begrenzten subventionierten Industriestrompreis stark, um energieintensiven Betrieben während der Transformation zur Klimaneutralität zu helfen und so in Deutschland halten zu können. Auf europäischer Ebene sollte außerdem das Beihilferecht reformiert werden, damit schneller über staatlichen Hilfen entschieden werden könnte, so Habeck.

Habeck verwies während einer Veranstaltung in Berlin auf die Ankündigung Chinas, ab August die Ausfuhr von Gallium und Germanium, zwei Komponenten für Chips und Radargeräte, unter Kontrolle zu stellen. Das chinesische Handelsministerium will diese Exportkontrollen einführen, um die nationale Sicherheit und die Interessen Chinas zu schützen, wie es in einer Erklärung des Handelsministeriums hieß.

"Wenn das bei Lithium oder so was auch noch passiert, dann haben wir wirklich ein anderes Problem", warnte Habeck auf einer Veranstaltung zur Transformation der chemischen Industrie. "Wir müssen doch in den letzten Jahren gelernt haben, dass eine gewisse Souveränität der Produktion Energie- und Wirtschaftssicherheit bedeutet. Die Frage ist: Ist es uns das wert? Da geht es nicht nur um ökonomische Fragen, sondern auch um die Frage, ob wir jedenfalls die Kenntnisse der Produktion und gewisse Anteile der Produktion hier haben. Ich finde, die Antwort kann nur ja sein. Das muss es uns wert sein."

Er verteidigte in dem Zusammenhang den von ihm vorgeschlagenen, zeitlich begrenzten Industriestrompreis, mit dem energieintensive Unternehmen vom Staat mit Milliarden unterstützt werden sollen, bis genügend günstiger erneuerbarer Strom zur Verfügung steht.

Habeck betonte, dass man dieses Geld zwar sparen könne, aber dies habe am Ende auch einen Preis.

Man "hat am Ende keine Industrie mehr, jedenfalls keine energieintensive Industrie mehr. Der Stahl wird schon grün werden, aber die Frage ist, wird er in Deutschland grün werden. Auch die chemische Industrie wird grün werden. Die Frage ist, wird sie dann noch in Deutschland sein", so Habeck. Daher sei dies nicht nur eine ökonomische Frage, sondern es gehe auch um Rohstoffabhängigkeiten. Die chemische Industrie etwa habe hohe Bedeutung für Deutschland aber auch für Europa.

Der Industriestrompreis solle nicht dauerhaft gezahlt werden, sondern nur eine Brücke hin zu Verfügbarkeit von Ökostrom sein. Gleichzeitig müsse er so gestaltet sein, dass es für die Industrie weiterhin Anreize gebe, in die Transformation zu investieren, wie der Grünenpolitiker sagte.

Mit Blick auf die globalen Anstrengungen, den Umbau hin zur Klimaneutralität mit Subventionen zu fördern, sagte Habeck, dass Europa mithalten müsse. Die USA mit ihrem Inflation Reduction Act arbeite mit Steuergutschriften und daher sei unklar, wie teuer die Subventionen insgesamt würden. In der Europäischen Union seien solche Steuergutschriften nicht möglich wegen der hier geltenden Fiskalregeln. Aber es sei klar geworden, dass die EU das Beihilfeverfahren ändern müsse, da die Entscheidungen über zulässige staatliche Subventionen angesichts der Herausforderungen der Transformation zu lange dauerten.

Allen sei klar, dass dies geändert werden müsse, so Habeck.

July 04, 2023 09:13 ET (13:13 GMT)