Habeck will "deutlich mehr Schub" bei Digitalisierung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) haben sich mit Blick auf den am Montag und Dienstag in Jena stattfindenden Digital-Gipfel dafür stark gemacht, das "volle Potenzial" von Künstlicher Intelligenz (KI) für Deutschland zu nutzen. Die Welt befinde sich im Umbruch, betonte Habeck. "In dieser Zeitenwende ist die digitale Transformation ein zentrales Element und Instrument zugleich: Um die Herausforderungen zu meistern, brauchen wir deutlich mehr Schub bei der Digitalisierung ", mahnte er.

Deutschland müsse seine technologische und digitale Souveränität ausbauen, die Datenökonomie, insbesondere im Kontext von KI, sicher und nutzstiftend gestalten und Digitalisierung mit Nachhaltigkeit verzahnen. "Dafür müssen wir um die besten Lösungen ringen und darum, dass sie bei uns, in Deutschland und Europa, umgesetzt werden." Wissing erklärte, der Digital-Gipfel sei noch nie so wichtig gewesen wie heute. "Wie wir mit KI umgehen, wie wir sie einsetzen, wird entscheidend sein für unsere Wettbewerbsfähigkeit und unseren zukünftigen Wohlstand", so Wissing. Er wolle dazu beitragen, den Betrieben die besten Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Nutzung von KI zu bieten.

Motto des 16. Digital-Gipfels der Bundesregierung ist "Digitale Transformation in der Zeitenwende". An beiden Gipfeltagen soll laut Regierung eine Bandbreite von Projekten aus den beteiligten acht Ministerien sowie aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft vorgestellt werden. Ein Schwerpunkt soll auf den Chancen und Potenzialen von KI liegen. Zu der Veranstaltung wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2023 04:23 ET (09:23 GMT)