Habeck will dieses Jahr Pläne für CO2-Speicherung vorstellen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will noch in diesem Jahr Pläne vorlegen, um die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid (CO2) in Deutschland zu ermöglichen. Dieses als CCS-Technik (Carbon Capture and Storage) bekannte Verfahren sei notwendig, um in allen Wirtschaftsbereichen bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen.

"Wir haben einige Sektoren in der Industrie, die nach heutigem Kenntnisstand unmöglich zu dekarbonisieren sind - zum Beispiel Zement", sagte er auf dem Clean Energy Summit 2023 in Berlin in englischer Sprache. "Wir brauchen CCS. Deutschland hat im Moment hier einige Beschränkungen. Es ist nicht möglich, die Technik hierzulande wirklich zu nutzen, außer in der Forschung. Das werden wir im Laufe des Jahres ändern."

Denn man habe keine Möglichkeit gefunden, um dort die C02-Emissionen zu verhindern durch etwa die Nutzung von Wasserstoff oder erneuerbarer Energien.

Bei der CCS-Technik müsse aber noch die Frage der Standorte für diese unterirdische CO2-Speicherung in Europa oder Deutschland geklärt werden. Verschiedene Länder wie etwa Dänemark, Norwegen und haben bereits oder wollen solche Speicherkapazitäten anbieten. "Das ist letztlich ein Geschäftsmodell und ein Markt, der sich dort entwickelt", so Habeck.

Insgesamt sieht Habeck Deutschland auf guten Weg beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Er sprach sich auf der Veranstaltung auch für eine größere Nutzung der Geothermie in der deutschen Wärmewende aus. "Geothermie ist natürlich eine der größten, besten und billigsten Möglichkeiten", sagte Habeck. Man habe in Deutschland mit dieser Erdwärme etwas Erfahrung, aber lange nicht so viel wie etwa Island.

