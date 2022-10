Habeck will Entlastung bei Strompreisen ab Januar umsetzen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die finanziellen Hilfen für Stromverbraucher eher als bislang erwartet starten. "Die Entlastung beim Strompreis muss in jedem Fall spätestens im Januar einsetzen", sagte der Grünen-Politiker dem Handelsblatt. Habeck machte auf Schwierigkeiten bei der Finanzierung der Strompreisbremse aufmerksam, für die die Regierung das Geld über die Abschöpfung von Zufallsgewinnen bei den Stromproduzenten einholen will. "Die Abschöpfung der Zufallsgewinne ist eine extrem komplexe Aufgabe", sagte Habeck. Normalerweise würde man sich dafür zwei oder drei Jahre Zeit nehmen, jetzt habe man aber nur zwei Monate. "Wir setzen damit einen politischen Auftrag um, aber es ist gefahrgeneigt."

Zweifel am Plan, die Gewinne auch rückwirkend abzuschöpfen, hält Habeck nicht für gerechtfertigt. "Grundsätzlich geht es um Gewinne, von denen die Energieproduzenten niemals zu träumen gewagt hätten", sagte der Vizekanzler. Da sei es schon eine Frage der Solidarität, dass davon ein Teil dem Gemeinwohl diene. Zugleich versprach er der deutschen Wirtschaft massive Unterstützung. "Wir werden alles daran setzen, den industriellen Kern zu schützen", sagte Habeck. Die Wirtschaft sei konfrontiert mit einem "toxischen Gemisch" aus Inflation und Rezession. Gleichzeitig müsse es darum gehen, "das deutsche Geschäftsmodell zu erneuern". Klar sei aber auch, dass sich im Zuge der aktuellen Krise als auch für den Klimaschutz Branchen verändern würden.

Dahingehend will der Vizekanzler auch eine Antwort auf den "Inflation Reduction Act" finden, mit dem die USA rund 400 Milliarden US-Dollar für Investitionen in Energie und Klimaschutz vorsehen. Das Vorgehen der USA nannte Habeck eine "Übersubventionierung, die einem gemeinsamen wirtschaftlichen Spielfeld mit Europa nicht gut tun wird". Europa müsse eine Antwort geben. "Sonst müssen wir zusehen, wie Investitionen massiv aus Europa abgesaugt werden." Er verhandle derzeit mit der EU-Kommission ein groß angelegtes europäisches Programm. Es gehe darum, "alle Teile, die wir für die Transformation der Wirtschaft brauchen, in einer Industriestrategie aufeinander abzustimmen".

October 24, 2022 03:13 ET (07:13 GMT)