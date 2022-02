Habeck will Gasspeicherbetreiber regulieren

Düsseldorf (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will nach der Gaspreisexplosion die Betreiber von Gasspeichern an die Kandare nehmen.

"Die Speicher müssen voll sein und wir müssen eine Möglichkeit haben, diese Befüllung der Speicher zu kontrollieren", sagte Habeck am Montagabend nach einem Treffen mit NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart in Düsseldorf. Es müsse eine Regulatorik entwickelt werden, die die Betreiber dazu verpflichte, die Gasspeicher voll zu halten. Dann gebe es klare Regeln für alle und niemand könne zu Lasten anderer Speicher leer lassen. Er bevorzuge diesen Weg vor der Möglichkeit, dass der Staat selber als Einkäufer tätig werde.

"Für diesen Winter ist die Versorgungssicherheit gewährleistet", betonte Habeck. Die Speicher müssten aber besser gefüllt sein, als dies in diesem Winter der Fall gewesen sei. Auf die Frage, was es für Alternativen zu den russischen Erdgaslieferungen gebe, die in Deutschland 55 Prozent des Erdgasbedarfs decken, nannte er verflüssigtes Erdgas (LNG) und Lieferungen aus Norwegen und den Niederlanden. "Und damit können wir die Versorgung Deutschlands sicher sicherstellen."