Habeck will Industriestrompreis bis 2030 mit bis zu 30 Mrd Euro subventionieren

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium unter Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat ein Konzept zu einem zweistufigen Industriestrompreis vorgelegt. Die Kosten schätzt das Ministerium auf 25 bis 30 Milliarden Euro. Auf mittlere Sicht sollen energieintensive Industriebetriebe, die im globalen Wettbewerb stehen, bis 2030 einen staatlich subventionierten Strompreis bekommen, der bei 6 Cent je Kilowattstunde liegen soll. Die Gelder sollen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) kommen, wozu aber neue parlamentarische Beschlüsse nötig seien.

Der Industriestrompreis soll die aktuell geltende Strompreisbremse für Unternehmen ersetzen, die noch rund ein Jahr gültig ist. "Deutschlands Wohlstand basiert auch auf seiner starken industriellen Basis und wir brauchen diese starke Basis auch in Zukunft. Daher müssen wir jetzt die richtigen Weichen stellen", sagte Habeck.

Brückenstrompreis und Transformationsstrompreis

Insgesamt schlägt das Ministerium einen Industriestrompreis vor, der aus zwei Komponenten besteht. Erstens soll es den sogenannten "Brückenstrompreis" bis 2030 geben, um den Zeitraum bis zum angestrebten Strommix von 80 Prozent aus dem günstigeren erneuerbaren Energien zu überbrücken. Hier ist ein staatlich subventionierter Strompreis für die energieintensive Industrie von 6 Cent vorgesehen.

Der Industriestrompreis soll zudem Sparanreize enthalten. Denn er soll nur auf 80 Prozent des Verbrauchs gezahlt werden. Unternehmen, die diese Brückenstrompreis erhalten, sollen im Gegenzug eine Transformationsverpflichtung eingehen sowie Tariftreue und Standortgarantie zusagen.

Zweitens soll es einen langfristigen "Transformationsstrompreis" geben, der Strom aus erneuerbaren Energien für die Industrie preisgünstig bereitstellt. Hier sollen erneuerbare Energien gezielt energieintensiven Unternehmen zugänglich gemacht werden, zu wettbewerbsfähigen Preisen. Bei diesen langfristigen Maßnahmen will das Ministerium "ohne direkte staatliche Unterstützung für die Unternehmen" auskommen, wie es in dem Papier heißt.

"Dauersubventionen passen nicht zu unserer Wirtschaftsordnung, und wir können sie auch nicht durchhalten. Bis der langfristige Transformationsstrompreis zur Verfügung steht, soll im Anschluss an die Strompreisbremse ein mittelfristiger Brückenstrompreis für energieintensive Unternehmen staatlich gefördert werden", so das Ministerium.

Energiepreisschock gefährdet Wohlstand und Industrie

Das Ministerium rechtfertigt seinen Vorschlag zu einem staatlich geförderten Industriestrom damit, dass man die energieintensiven Unternehmen in der aktuellen Energiekrise unterstützen müsse. "Der Energiepreisschock gefährdet akut Deutschlands Wohlstand und seine starke industrielle Basis. Es ist uns unter anderem mit den Energiepreisbremsen gelungen, die Lage in Deutschland aber auch in Europa zu stabilisieren. Das Erreichte dürfen wir jetzt nicht gefährden", so das Ministerium. "Deutschland braucht seine Grundstoffindustrien genauso wie neue Zukunftsindustrien."

Dies sei eine Frage ökonomischer Vernunft, des sozialen Zusammenhalts, der geopolitischen Unabhängigkeit und Resilienz sowie eine Frage der klimapolitischen Verantwortung. In der Ampel-Koalition haben neben den Grünen auch die Sozialdemokraten einen Industriestrompreis gefordert. FDP-Chef Christian Lindner, der auch Bundesfinanzminister ist, sieht solch einen staatlich subventionierten Strompreis hingegen kritisch.

