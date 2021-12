Habeck will Kräfte mit den Ländern bündeln

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) hat an die Länder appelliert, mit dem Bund an einem Strang zu ziehen, um Deutschland klimaneutral zu machen. "Wir haben 18 Jahre Zeit, im Grunde fertig zu sein mit der ganzen Sause", sagte Habeck bei der Beratung des EU-Klimaschutzpaketes "Fit for 55" im Bundesrat. "Ich hoffe nicht, dass es ein Armdrücken wird, sondern ein Kräftebündeln." Entscheidend würden Planungsbeschleunigungen und ein schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien sein, dem stehe aber oft Landesrecht etwa im Natur- und Denkmalschutz entgegen, gab er zu bedenken.

"Wir werden viel im nächsten Jahr miteinander zu diskutieren haben, wie wir das auflösen", sagte Habeck. "Wir werden unter Wahrung der Schutzgüter neue Wege finden müssen." Er habe Vorstellungen, wie dies gehen könne, und sei entschlossen, "dass es gehen muss". Habeck betonte, man stehe an einem Punkt, der einen wirtschaftlichen Aufbruch zur Erschließung der "Märkte der Zukunft" bedeuten könne - nötig sei aber auch "Leadership".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2021 05:45 ET (10:45 GMT)