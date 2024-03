Habeck will mit USA-Reise Handels- und Investitionsbeziehungen vertiefen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will mit seiner Reise in die USA in dieser Woche die bilateralen Handels- und Investitionsbeziehungen beider Länder langfristig stärken sowie die transatlantische Zusammenarbeit bei technologischen Zukunftsfragen vorantreiben. Bei seinen Gesprächen in Washington, New York City und Chicago stehen seinem Ministerium zufolge aktuelle wirtschafts-, energie- und klimapolitische Fragen im Zentrum.

"Die aktuellen Krisen in der Welt zeigen wie wichtig der transatlantische Zusammenhalt ist. Nur gemeinsam können wir die aktuellen geopolitischen Konflikte meistern, die grüne Transformation vorantreiben und gleichzeitig die Innovationskraft unseres transatlantischen Wirtschaftsraums langfristig stärken", sagte Habeck vor seiner Abreise. Er betonte, dass Deutschland und die USA intensive Handelsbeziehungen verbinden.

Die USA seien das wichtigste Ziel deutscher Exporte, gleichzeitig seien deutsche Unternehmen der drittgrößte ausländische Arbeitgeber in den USA. "Es geht aber nicht nur um Handel, wir haben in den USA auch einen wichtigen Partner beim Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Kampf gegen den Klimawandel. Basis unserer guten Zusammenarbeit sind vertrauensvolle Beziehungen. Hierfür werde ich mich in meinen Gesprächen mit Vertretern auf Bundes- und auch auf Bundesstaatenebene weiter einsetzen", sagte Habeck.

Habeck trifft zunächst in Washington unter anderem Wirtschaftsministerin Gina Raimondo, Finanzministerin Janet Yellen und Energieministerin Jennifer Granholm. Bei seinem Gespräch mit Chirag Parikh, dem Vorsitzenden des National Space Council im Weißen Haus, wird der Minister von den Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer sowie der Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt, Anna Christmann, begleitet. Gemeinsam mit einer deutschen Unternehmensdelegation der Transatlantic Business Initiative findet zudem ein Austausch mit hochrangigen Kongressmitgliedern statt, so das Ministerium.

Bei seinem anschließenden Besuch in New York City wird Habeck unter anderem mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen Antonio Guterres sowie dem Gouverneur von New Hampshire Chris Sununu und Wirtschaftsministern verschiedener US-Bundesstaaten zusammenkommen. Zudem sind Diskussionen mit Studierenden an der Columbia University zur Transformation der Wirtschaft sowie mit Gründerinnen und Gründern zur Startup Förderung beim German Accelerator geplant.

In Chicago wird Habeck sich mit dort ansässigen Unternehmen zu Investitionsbedingungen sowie industrie- und energiepolitischen Themen austauschen.

